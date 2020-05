Genomic Vision : résultats annuels 2019

o Chiffre d'affaires 2019 en progression de 59%

o Total des revenus quasi stable à 2,3 M€

o Charges opérationnelles en baisse de 24%

o Perte nette 2019 réduite de 33%, à -4,6 M€



Dominique Rémy-Renou, Présidente du Directoire de Genomic Vision, commente :

« En 2019, Genomic Vision a terminé la mise en œuvre du plan de restructuration engagé en 2018, qui visait à réduire les charges opérationnelles et à recentrer la société sur 3 axes stratégiques : le diagnostic in vitro ; le contrôle qualité utilisé dans les activités de bio-production et d'édition du génome ; et les outils de screening des produits en oncologie, avec le test de réplication de l'ADN. En 2020 la société va se concentrer sur sa performance opérationnelle et sur la qualité de ses produits et services. »