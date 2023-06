Genomic Vision présente sa nouvelle orientation stratégique

• Faire progresser l’analyse génomique dans la bioproduction, les thérapies cellulaires et géniques et la découverte de médicaments

• Mettre en priorité l’innovation pour le contrôle qualité tout au long du cycle de la bioproduction

• Lancement d’un logiciel d’analyse basé sur l'Intelligence Artificielle (IA) et développement d’une plateforme technologique de nouvelle génération pour accélérer et simplifier l’analyse génomique à haut débit



Aaron Bensimon, Président du Directoire de Genomic Vision, déclare : « Genomic Vision s’engage à fournir des solutions génomiques de pointe améliorant le contrôle qualité et les normes de bioproduction des thérapies géniques avancées. Grâce à la quantification et à la visualisation de l’ADN (molécule unique), notre technologie de peignage moléculaire facilite l'analyse des modifications fonctionnelles et structurelles du génome, permettant d'obtenir des résultats précis pour les lignes de cellules créées par l’ingénierie génétique. Avec nos partenaires et nos clients, nous voulons libérer tout le potentiel des thérapies avancées, avec comme objectif ultime, améliorer la vies des patients et permettre des révolutions dans la recherche génomique. »



