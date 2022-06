Genomic Vision obtient un nouveau brevet pour sa technique de « Caractérisation Physique des télomères » basée sur le peignage moléculaire

Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), Société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd'hui la publication réussie du brevet sur la « Caractérisation physique des télomères » (PCT).



Le brevet a été accordé par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en juin 2022. Avec ce brevet, Genomic Vision développe son portefeuille d'inventions en donnant une nouvelle dimension à l’utilisation de la technologie propriétaire de peignage moléculaire dans le domaine des maladies liées à l'âge et l’apparition de certains cancers.