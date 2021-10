Genomic Vision lance le programme TeloSizer® Triathlon offrant aux chercheurs institutionnels un accès privilégié aux services TeloSizer

Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd'hui le lancement de TeloSizer® Triathlon, un programme offrant aux chercheurs académiques un accès privilégié à ses nouveaux services TeloSizer®.



« Depuis le lancement de TeloSizer®, nous avons constaté un intérêt notable de la part de nos marchés ciblés », a déclaré Dominique Remy-Renou, Présidente du directoire de Genomic Vision. « Nous avons créé le programme TeloSizer® Triathlon pour soutenir la recherche publique dans le domaine de la biologie des télomères et faciliter ainsi l'accès à nos services TeloSizer® dans le but de découvrir efficacement de nouveaux biomarqueurs basés sur les télomères. »