Genomic Vision : Information financière du T1 2023

• Les revenus de l’activité sont en hausse de +12% pour s’établir à 435 K€

• Le chiffre d’affaires s’élève à 321K€ en hausse +13%

• Les ressources financières offrent une visibilité financière pour la totalité de l’exercice 2023



Bagneux (France) – Genomic Vision (FR0011799907 – GV, la « Société »), société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, publie aujourd’hui ses revenus du 1er trimestre et sa trésorerie au 31 mars 20231.



Revenus du 1er trimestre 2023



Le total des revenus de l’activité au 31 mars 2023 s’élève à 435 K€, en progression de 12% par rapport à la même période l’an passé, et se décompose comme suit :

• le chiffre d’affaires de 321 K€, en hausse de 13% par rapport à la même période de 2022 s’expliquant par une bonne tenue des ventes et une consolidation de l’équipe commerciale.

• les autres revenus, d’un montant de 113 K€ au 31 mars 2023, correspondent au crédit d’impôt recherche.



La société poursuit la réalisation de son plan stratégique. Pour rappel, une vision détaillée de l’activité et des projets structurants de la société sont présentés dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 mis à disposition sur le site internet de Genomic Vision en date du 28 avril 2023.