Genomic Vision : Information financière du 3ème trimestre 2021

• Ventes trimestrielles en baisse de 13%

• Ressources financières offrant une visibilité financière sur les 12 prochains mois



Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, publie aujourd’hui ses revenus des 9 premiers mois de l’année et sa trésorerie au 30 septembre 2021.



Le chiffre d’affaires s’élève à 620 K€ à fin septembre 2021, en baisse de 22% par rapport à la même période en 2020. Cette baisse s’explique notamment par l’absence de ventes de plateformes sur la période, alors qu’au 1er trimestre 2020, Genomic Vision a vendu une plateforme au Leibnitz Institute on Aging (Fritz Lipmann Institute), en Allemagne, dans le cadre d’une collaboration qui se poursuit activement.



Le total des revenus de l’activité au 30 septembre 2021, après prise en compte des autres revenus, est en baisse de 6% par rapport à la même période de 2020. Les autres revenus, d’un montant de 320 K€, correspondent principalement au crédit d’impôt recherche qui est plus élevé que l'année dernière en raison de l'accent mis sur la R&D en 2021.