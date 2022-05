Genomic Vision : Information financière du 1er trimestre 2022

• Chiffre d’affaires en hausse de +72%

• Revenus de l’activité en hausse de +78%

• Trésorerie de 1,3 M€ au 31 mars 2022



Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 s’élève à 284 K€ et est en hausse de 72% par rapport au 1er trimestre 2021. Cette hausse s’explique principalement par un effet de base favorable (T1 2021 fortement impacté par la crise Covid-19) et par une reprise sur le 1er trimestre 2022 des activités ventes de produits et ventes de services à travers notamment un effort mené sur la prospection commerciale.



Dans le contexte de la crise sanitaire qui a lourdement impacté les activités et le chiffre d’affaires de Genomic Vision, la société a entrepris un focus R&D conséquent et spécifique à des programmes ciblés depuis 2021 afin de renforcer son offre commerciale.



Le total des revenus de l’activité du 1er trimestre 2022, après prise en compte des autres revenus, est en hausse de 78% par rapport au 1er trimestre 2021. Les autres revenus, d’un montant de 104 K€, correspondent principalement au crédit d’impôt recherche, en hausse par rapport à l’année dernière compte tenu du focus exprimé ci-avant.