Genomic Vision élargit son offre de services de Replication Combing Assay

• Genomic Vision étend ses services de Replication Combing Assay (RCA) pour répondre aux besoins pharmaceutiques spécifiques, permettant ainsi l’obtention d’informations significatives.

• Genomic Vision peut désormais fournir de nouveaux paramètres de réplication offrant la capacité de mieux comprendre le mécanisme d'action des médicaments et de définir le rôle de certaines voies de signalisation cellulaire impliquées dans la progression des cancers.

• Les ventes liées au service RCA ont augmenté de plus de 60% entre 2022 et 2023.



Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 - GV, la "Société"), une société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et des services pour la caractérisation précise des séquences d’ADN a le plaisir d'annoncer l'expansion de ses services RCA, soulignant son engagement continu à développer ses offres de services pour l'oncologie et la découverte de médicaments.



