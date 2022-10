Genomic Vision : changements au sein de la gouvernance

Monsieur Aaron Bensimon, président du Directoire de Genomic Vision, a commenté : « Le nomination d’un nouveau Conseil de surveillance avec des profils de très haut niveau, experts internationaux de notre industrie, est un grand pas en avant pour la Société et nos ambitions. Je tiens à remercier Florence, Eric et Mohammad pour leur engagement et leur enthousiasme.



En outre, je suis très heureux d’accueillir Emilie et Lionel dans leurs nouvelles fonctions, tous deux apportant une perspective nouvelle et indépendante à Genomic Vision. Je suis convaincu que l'expérience internationale d'Emilie dans le domaine de la finance et de la banque d'investissement, ainsi que son expertise dans la mise en œuvre de solutions durables, seront d'une valeur inestimable pour la croissance de notre entreprise. Lionel est un directeur financier expérimenté dans le secteur des healthtechs. Il apporte son riche savoir-faire en financement, développement et structuration d’entreprise. La profonde expérience dont ils bénéficient et leur volonté de s’inscrire dans un projet ambitieux sont des atouts pour le développement de la Société.



Je tiens aussi à remercier Madame Dominique Remy-Renou, Madame Elisabeth Ourliac, Madame Tammou Abikhzer et Monsieur Stéphane Verdood pour leur contribution aux travaux du Directoire et du Conseil de surveillance de Genomic Vision ces dernières années ».