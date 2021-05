En 2019, Genomic Vision a initié la première partie d'un partenariat avec Sanofi Genzyme (l'unité mondiale de soins spécialisés de Sanofi) pour caractériser les lignées cellulaires transformées pour la bio-production et pour comparer sa technologie propriétaire de peignage moléculaire aux autres méthodes d'analyse.



Les résultats obtenus dans cette première étape, confortent la démarche de Genomic Vision et ouvrent la voie à une meilleure compréhension de la caractérisation génétique des lignées cellulaires transformées.



Le peignage moléculaire avec les gammes de produits FiberVision® fournit une visualisation à l'échelle d'une molécule des schémas d'intégration transgéniques avec une sensibilité élevée et des résultats quantitatifs, sans biais lié à l'amplification.



Cela permet de contrôler avec précision la qualité des lignées cellulaires et d'évaluer leur stabilité tout au long du processus de fabrication, une étape essentielle dans le développement et la production de nombreux produits biologiques, notamment les particules virales, les protéines thérapeutiques recombinantes, les anticorps monoclonaux, et de contribuer à la production de vaccins.