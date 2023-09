Genomic Vision a participé à la 20ème édition de l’European Drug Discovery Innovation Programme (DDIP) à Barcelone

• L'événement a mis en évidence l'importance croissante de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans la découverte de médicaments.

• Genomic Vision a eu l’occasion d’échanger avec des acteurs de l’industrie et nouveaux clients portant un intérêt à la technologie de GV et à ses applications de façon globale.

• Le Replication Combing Assay (RCA) de Genomic Vision s'aligne sur les tendances évolutives de la biotechnologie, réaffirmant ainsi son engagement à faire progresser la découverte de médicaments et l'efficacité pharmaceutique.





Yann BENUREAU, Scientifique Sénior de Genomic Vision, a déclaré : « Cet événement nous a donné l'occasion de présenter notre technologie et de constater le vif intérêt qu'elle a suscité dans la communauté scientifique pour façonner l'avenir de la découverte de médicaments. Notre engagement en faveur d'une adaptation et d'une innovation continues reste inébranlable, car nous nous efforçons de répondre aux besoins en constante évolution de nos clients et de l'industrie pharmaceutique dans son ensemble. »