Genmab se reprend grâce à une décision de la Commission européenne

(Zonebourse.com) - Genmab se distingue à la Bourse de Copenhague ( 2,46%, à 1 870,75 couronnes danoises) après deux replis consécutifs. Le titre profite d'une décision positive de la Commission européenne.
Cette dernière a accordé une autorisation de mise sur le marché à Tepkinly en association le Lénalidomide et le Rituximab pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire.
Pour Jefferies, cette annonce pourrait permettre à la société dédiée à la recherche et au développement d'anticorps humains et thérapeutiques de revoir à la hausse ses prévisions lors des résultats dont la publication est programmée le 6 août.
La banque d'investissement américaine mise en outre sur la performance continue du Darzalex. Jefferies pense que le groupe pourrait relever d'environ 5% sa prévision de revenus pour l'exercice en cours.
La recommandation des analystes reste à l'achat, tandis que l'objectif de cours a été relevé de 2 650 à 2 800 couronnes danoises.
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