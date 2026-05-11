Genmab se reprend grâce à UBS
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 10:45
La banque suisse estime que la société spécialisée dans la recherche et le développement d'anticorps humains et thérapeutiques destinés au traitement des cancers et des maladies infectieuses a publié des résultats globalement conformes aux attentes lors du premier trimestre.
Lors d'une conférence téléphonique qui a suivi cette publication, UBS a précisé que l'attention s'était concentrée sur deux sujets : à savoir si l'analyse intermédiaire de l'essai de phase 3 d'Epkinly dans le lymphome diffus à grandes cellules B de première ligne avait eu lieu, et l'autre sujet d'importance concerne le potentiel impact de l'augmentation de la taille de l'échantillon de l'étude de phase 3 du Petosemtamab dans le cancer de la tête et du cou.
Les analystes estiment qu'il n'y a pas eu d'informations complémentaires lors de cet appel, mais que le repli du titre de 6,65% reflète probablement la nervosité du marché face au multiples catalyseurs majeurs attendus cette année.
Dans son analyse, UBS précise ne pas toucher à ses prévisions de chiffre d'affaires, mais a seulement ajusté celle concernant le résultat opérationnel afin d'inclure les coûts d'amortissement liés à l'acquisition de Merus.
L'avis d'UBS est toujours à l'achat, et la cible de cours se situe à 2 600 couronnes danoises.
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