Genmab atteint son plus haut niveau depuis trois ans après la publication des résultats d'une étude sur une association de médicaments contre le cancer du sang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** L'action Genmab GMAB.CO progresse d'environ 8% pour atteindre son plus haut niveau depuis trois ans, se hissant en tête de l'indice STOXX 600 .STOXX

** Genmab et AbbVie ABBV.N ont annoncé lundi que leur association de médicaments contre le cancer du sang réduisait le risque de progression de la maladie et de décès dans le cadre d’une étude de phase avancée

** Les sociétés ont indiqué que cette association réduisait de 51% le risque de progression de la maladie ou de décès chez les patients nouvellement diagnostiqués, par rapport au R-CHOP seul, ce que les analystes de Jefferies ont qualifié d’ "impressionnant"

** Le courtier ajoute que ces données "franchissent haut la main le seuil de réussite", dépassant les attentes des investisseurs qui tablaient sur environ 40%

** Selon TD Cowen, ces données font de cette association un nouveau traitement de référence potentiel, ouvrant la voie à un potentiel maximal de plus de 3 milliards (XX milliards d'euros) de dollars