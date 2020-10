Genkyotex fait le point sur son activité et publie sa trésorerie au 30 septembre 2020

o Trésorerie et équivalents de trésorerie de 3,6 M€ au 30 septembre 2020

o Le setanaxib a obtenu en octobre la désignation de médicament orphelin de la FDA pour le traitement de la CBP

o Recrutement du 1er patient de l'étude de Phase 2 dans la FPI en septembre

o Étude de Phase 1 avec le setanaxib à haute dose se poursuit avec des résultats attendus à la fin du T4 2020

o Discussions en cours avec la FDA aux États-Unis et l'EMA en Europe sur la stratégie d'enregistrement du setanaxib dans la CBP

o Transaction en cours avec Calliditas Therapeutics



Genkyotex (Euronext Paris et Bruxelles : FR0013399474 - GKTX), société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, annonce aujourd'hui son niveau de trésorerie au 30 septembre 2020 de 3,6 millions d'euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie offrent une visibilité financière jusqu'à fin février 2021.



Pour recevoir toute l'information financière de Genkyotex en temps réel, faites-en la demande par mail à genkyotex@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.