Le Dr Philippe Wiesel, Vice-président exécutif et Directeur médical de Genkyotex, déclare : « Nous sommes ravis de l'initiation de cette étude de Phase 2 avec le setanaxib et tenons à féliciter le Professeur Victor Thannickal et ses équipes pour leurs efforts qui ont permis le recrutement du premier patient dans le contexte contraignant lié à la pandémie COVID-19. Le lancement de cet essai de Phase 2 dans la FPI met en évidence le potentiel thérapeutique du setanaxib dans de multiples maladies fibrotiques. La FPI est une maladie pulmonaire extrêmement dévastatrice, sans solution thérapeutique satisfaisante qui permettrait de retarder ou d'inverser sa progression tout en étant bien tolérée par les patients. Compte tenu des effets anti-fibrotiques démontrés par le setanaxib dans notre étude de Phase 2 dans la cholangite biliaire primitive ainsi que dans de nombreux modèles précliniques, nous sommes impatients d'étudier son efficacité dans cette nouvelle indication. En cas de résultats concluants, il s'agirait d'une preuve clinique supplémentaire montrant que l'inhibition des enzymes NOX pourrait devenir un nouveau paradigme de traitement de nombreuses maladies fibrotiques et que notre candidat médicament pourrait jouer un rôle prépondérant dans ce domaine. »



