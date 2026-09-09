Genfit vise 1,5 milliard de dollars de vente dans le diagnostic de la MASH aux USA

La société biopharmaceutique française, spécialiste des maladies rares du foie, a dévoilé aujourd'hui les perspectives commerciales à long terme de ses technologies diagnostiques non invasives NIS4 et NIS2 (technologies propriétaires NIS), destinées à identifier les patients atteints de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) "à risque".

Depuis 2025, le secteur de la MASLD/MASH connaît une profonde transformation à la suite de l'approbation par la FDA américaine de deux premiers traitements et de leur lancement aux États-Unis. L'enjeu médical s'est déplacé de la disponibilité des thérapies vers la stratification, le dépistage non invasif et le suivi à long terme des patients, en remplacement des procédures invasives telles que la biopsie hépatique.

Selon une étude de marché réalisée par le cabinet IQVIA, 86 millions d'Américains suivis pour une stéatose ou des enzymes hépatiques élevées pourraient bénéficier de tests sanguins ciblés d'ici 2033. Ce dépistage devrait mobiliser, au-delà des spécialistes, les médecins généralistes et les endocrinologues en raison du lien étroit entre la MASH, l'obésité et le diabète de type 2.

Sur la base d'un modèle progressif combinant tests de laboratoire (LDT) et diagnostics in vitro (IVD), IQVIA estime que le pic de ventes annuelles généré par les technologies de GENFIT pourrait dépasser 1,5 milliard de dollars aux États-Unis à l'horizon 2033, correspondant à un volume de plus de 7 millions de tests par an.