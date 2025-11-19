Genfit, Valneva : l'agenda société France du jour

(AOF) - Genfit
La société biopharmaceutique présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
La société spécialisée dans les vaccins détaillera ses résultats du troisième trimestre.
** Les actions américaines liées aux crypto-monnaies s'affaiblissent alors que l'effondrement prolongé du bitcoin entraîne le secteur à la baisse ** Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, en baisse de 3,17% à 89 530,85 $ ** Les actions de l'échange ... Lire la suite
Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, prudentes à quelques heures de la publication des résultats du mastodonte technologique américain Nvidia , première capitalisation boursière dans le monde. La Bourse de Paris a légèrement reculé de 0,18%, ... Lire la suite
Schneider Electric a signé avec l'opérateur américain Switch un contrat d'un montant de 1,9 milliard de dollars pour la fourniture de solutions pour accompagner l'essor des centres de données liés à l'intelligence artificielle (IA) aux Etats-Unis, a-t-il annoncé ... Lire la suite
(AOF) - Target se replie de 0,95% à 87,69 dollars. Le groupe de distribution a dévoilé des ventes trimestrielles en baisse de 1,6% à 25,27 milliards de dollars, ressortant inférieures aux attentes. En revanche, le bpa s'affiche à 1,78 dollar au cours du troisième ... Lire la suite
