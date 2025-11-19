 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 951,00
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Genfit, Valneva : l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 19/11/2025 à 17:54

(AOF) - Genfit

La société biopharmaceutique présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valneva

La société spécialisée dans les vaccins détaillera ses résultats du troisième trimestre.

Valeurs associées

GENFIT
3,8820 EUR Euronext Paris +2,70%
VALNEVA
3,7360 EUR Euronext Paris -1,11%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank