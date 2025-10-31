 Aller au contenu principal
Genfit va retirer ses ADS de la cote américaine
information fournie par AOF 31/10/2025 à 10:05

(AOF) - Genfit a notifié officiellement au Nasdaq Stock Market son intention de retirer volontairement de la cote ses American Despositary Shares représentant ses actions ordinaires. Le retrait devrait être effectif avant l’ouverture des marchés le 20 novembre prochain. Cette décision traduit une volonté de simplifier la structure opérationnelle et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Pascal Prigent, directeur général de la société biopharmaceutique, explique : " le succès du développement et de la commercialisation de l'elafibranor dans la PBC (NDLR : cholangite biliaire primitive) nous confère une base financière solide. Dans ce contexte, la décision de retrait du Nasdaq est une opportunité pour rationaliser nos opérations et recentrer nos ressources. Cette décision vise à une plus grande efficacité opérationnelle et correspond à l'état actuel de développement de notre pipeline. Nous restons pleinement attachés à la cotation sur Euronext, et confirmons notre volonté de maintenir des standards élevés en matière de gouvernance d'entreprise et de transparence ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

GENFIT
3,6420 EUR Euronext Paris +0,05%
