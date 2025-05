Genfit va recevoir d'Ipsen un paiement de 26,5 millions d’euros

(AOF) - Genfit annonce qu’Iqirvo d’ Ipsen , issu d’une molécule qu’il a développé, a obtenu l’approbation du prix et du remboursement en Italie pour le traitement de la cholangite biliaire primitive, une maladie chronique du foie. Le franchissement de cette étape va débloquer le paiement de 26,5 millions d’euros en application de l’accord de licence et de collaboration passé avec Ipsen, en raison de l’approbation du prix et du remboursement d’Iqirvo sur trois marchés européens majeurs.

La société biopharmaceutique de stade clinique avancé dédiée aux maladies rares du foie utilisera ce montant pour poursuivre le développement de son portefeuille de candidats médicaments. Genfit précise que les 26,5 millions d'euros qu'il va recevoir d'Ipsen ne sont pas inclus dans le champ d'application de l'accord de partage de redevance signé avec HCRx.