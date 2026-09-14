Genfit renforce son portefeuille dans l'ACLF avec une acquisition

La société biopharmaceutique, spécialisée dans les maladies rares du foie, a annoncé l'acquisition du nangibotide réalisée au cours de l'été 2026. Ce candidat-médicament en phase avancée cible la voie de signalisation TREM-1 et sera évalué dans le traitement de la décompensation aiguë sur cirrhose (ACLF).

L'entrée en Phase 2 repose sur un dossier réglementaire, biologique et de tolérance déjà bien étayé. Le profil de tolérance du nangibotide a été démontré sur plus de 400 patients graves au cours de quatre essais cliniques, sans différence notable par rapport au placebo. Des essais de Phase 2 menés dans le choc septique et la COVID-19 ont mis en évidence des améliorations du score SOFA et une réduction statistiquement significative de la mortalité chez les patients atteints de formes sévères de COVID-19. Le programme s'appuie sur une plateforme de fabrication (CMC) éprouvée et des données existantes permettant de passer directement à l'étape de preuve de concept.

Pour Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT, l'ACLF représente un besoin médical majeur et cette acquisition renforce le positionnement de la société sur cette pathologie.

L'initiation d'une étude clinique de Phase 2a de preuve de concept est envisagée pour le quatrième trimestre 2026, avec des résultats attendus au cours de l'année 2027. De plus amples informations sur le programme seront dévoilées lors du Liver Meeting à Denver en novembre 2026.