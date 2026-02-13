Genfit reçoit d'Ipsen un paiement d'étape commercial pour Iqirvo
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 09:14
Les ventes nettes d'Iqirvo dans la PBC par Ipsen ont en effet atteint 88 MUSD au 4e trimestre 2025, portant le total annuel pour 2025 à 208 MUSD, déclenchant ce premier paiement d'étape commercial plus tôt que prévu.
En parallèle, Ipsen a confirmé l'initiation du premier et unique essai clinique de phase 3 à l'échelle mondiale dans la cholangite sclérosante primitive, une indication présentant un besoin médical non couvert important.
Genfit ajoute que l'étude de phase 1b dans le cholangiocarcinome progresse comme prévu, la nouvelle cohorte d'escalade de dose ayant été entièrement recrutée. Les résultats de la phase 1b et les doses recommandées de phase 2 sont attendus au 1er semestre 2026.
Valeurs associées
|6,9650 EUR
|Euronext Paris
|-2,25%
