Genfit progresse, les redevances d'Iqirvo compensent les pressions sur la trésorerie

Le titre Genfit GNFT.PA grimpe mardi au lendemain de la publication des résultats financiers du premier semestre de la biotech française, des analystes jugeant que les redevances du médicament Iqirvo et le portefeuille de produits en développement compensent la visibilité limitée en matière de trésorerie.

La trésorerie et équivalents de trésorerie de Genfit s'élèvent à 113,8 millions d’euros au 30 juin 2026, a déclaré le groupe dans un communiqué lundi, ce qui doit lui permettre de financer ses activités au-delà de la fin 2028, ainsi que de développer son portefeuille de programmes de recherche et développement et le financement des besoins généraux.

Pascal Prigent, directeur général, a salué les performances d'Iqirvo®, le médicament de Genfit destiné au traitement des maladies métaboliques dont le diabète, la résistance à l'insuline, la dyslipidémie, ou le traitement de la NASH, citant des revenus de redevances qui ont plus que triplé sur un an au premier semestre 2026.

"Cette dynamique pourrait être renforcée par les résultats très encourageants de l’étude de Phase 3 ELSPIRE, comme en témoigne la récente révision à la hausse par Ipsen de ses prévisions de pic de ventes annuelles portées à 1 milliard d’euros", a souligné Pascal Prigent.

A la Bourse de Paris, vers 07h20 GMT mardi, l'action avançait de 1,0% à 9,94 euros, contre une perte de 0,15% pour le SBF 120 .SBF120 au même moment.

"Nous restons convaincus que Genfit dispose d'une situation financière solide, soutenue par les redevances générées par Iqirvo, ce qui lui permet de faire progresser son portefeuille de produits en cours de développement dans les domaines de l'ACLF et de l'oncologie", affirment les analystes de Kempen Life Sciences dans une note mardi.

"Nous prévoyons de (ré)évaluer le portefeuille de produits exclusifs de Genfit dans notre modèle lors d'une prochaine mise à jour", ajoutent-t-ils.

Les revenus semestriels de Genfit se sont élevés à 20,97 millions d'euros, la quasi-totalité étant attribuable aux redevances des ventes mondiales d’Iqirvo dans le cadre de l’accord avec Ipsen IPN.PA .

(Rédigé par Augustin Turpin)