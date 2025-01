Genfit progresse après un accord de financement non-dilutif

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Genfit (+4,96% à 3,70 euros) annonce avoir signé un accord de royalty financing non dilutif avec le fonds américain HealthCare Royalty (HCRx) pour un montant maximum de 185 millions d’euros. Cette biotech engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital précise que l’accord prévoit que 130 millions d'euros soit perçus immédiatement. Elle aura la possibilité de recevoir jusqu'à 55 millions d'euros supplémentaires en deux versements en fonction de l’atteinte d’objectifs à court terme.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.