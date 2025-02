Genfit: plan de partage des redevances pour réduire la dette information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Genfit a annoncé lundi avoir conclu un plan de financement sous forme de partage de redevances, une opération qui va lui permettre de réduire sa dette.



La société biopharmaceutique indique que cet accord de 'royalty financing' non dilutif signé avec l'américain HealthCare Royalty (HCRx) va lui permettre d'obtenir un montant maximum de 185 millions d'euros, dont 130 millions immédiatement.



En contrepartie, HCRx recevra une partie des redevances dont Genfit bénéficie au titre des ventes mondiales d'Iqirvo (elafibranor), un traitement contre une maladie hépatique rare appelée cholangite biliaire primitive, en application de son accord de licence avec Ipsen.



Genfit conservera néanmoins le droit de recevoir l'intégralité des paiements d'étape réglementaires et commerciaux potentiels futurs en application de son partenariat avec Ipsen.



Avec ces fonds, Genfit compte racheter les Océanes à échéance 2025 en circulation dans le but de supprimer le poids de sa dette convertible.



Cet accord doit permettre à l'entreprise de prolonger son horizon de trésorerie au-delà de 2027.



Le titre progressait de 1,2% lundi matin à la Bourse de Paris suite à ces annonces.





