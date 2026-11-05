Genfit peut financer ses activités au-delà de 2028

La société biopharmaceutique a annoncé disposer de 95,6 millions d'euros de trésorerie et équivalents au 30 septembre 2026. Ce niveau de liquidités lui permet de financer ses opérations et le développement de son portefeuille de R&D au-delà de la fin 2028.

Le modèle financier de Genfit tire pleinement profit du partenariat conclu avec Ipsen. Sur les neuf premiers mois de 2026, les revenus issus des redevances sur les ventes d'Iqirvo (élafibranor) dans la cholangite biliaire primitive (CBP) ont bondi de 188% sur un an pour atteindre 36,3 millions d'euros. Cette forte progression fait écho aux ventes nettes du médicament déclarées par Ipsen, qui ont atteint 283 millions d'euros sur la même période ( 170,8% sur un an).

Sur la base de cette dynamique, Genfit anticipe la réception potentielle d'un nouveau paiement d'étape commercial au titre des ventes de l'ensemble de l'exercice 2026. Au premier semestre, la trésorerie avait déjà bénéficié d'un premier jalon commercial de 17 millions d'euros versé par Ipsen et du second versement de 30 millions d'euros lié à son accord de financement sur redevances.

A plus long terme, la direction mise sur la montée en puissance des flux de trésorerie générés par les ventes d'élafibranor, l'apport des activités de diagnostic et une stricte discipline budgétaire pour assurer l'autofinancement de ses activités et guider la biotech vers la rentabilité.