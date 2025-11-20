Genfit : le retrait des ADS du Nasdaq est effectif

(AOF) - Genfit a annoncé ce jeudi que le retrait volontaire du Nasdaq Global Select Market des American Depositary Shares (ADS) représentant ses actions ordinaires, est désormais effectif. La société biopharmaceutique précise que chaque ADS représente une action ordinaire. Genfit a également déposé un formulaire 15F auprès de la Securities and Exchange Commission afin de suspendre ses obligations de déclaration en vertu du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé (« Exchange Act »), en ce qui concerne les ADS et les actions ordinaires sous-jacentes.

La société prévoit que le désenregistrement des ADS en vertu de l'Exchange Act sera effectif 90 jours après le dépôt du formulaire 15F.

Les détenteurs d'ADS auront jusqu'au 9 février 2026 pour restituer leurs ADS en vue de la remise des actions ordinaires sous-jacentes.

