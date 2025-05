Genfit, LDC, Publicis... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Crédit Agricole

Groupe Crédit Agricole et groupe Crelan ont annoncé un nouveau partenariat stratégique, qui inclut une prise de participation minoritaire de 9,9% dans la banque coopérative belge par la banque française. Il comprend également des collaborations commerciales dans les domaines de la gestion d'actifs avec Amundi, de la banque privée et gestion de fortune (avec Indosuez Wealth Management / Bank Degroof Petercam) et du leasing (avec CA Leasing & Factoring). Les deux partenaires ont également l'intention de mettre en place d'autres initiatives commerciales communes dans un avenir proche.

Exail

Exail Technologies annonce deux commandes dans le domaine de la défense qui représentent plus de 10 millions d'euros pour la société. Ces commandes pourront générer des revenus additionnels à travers des besoins complémentaires. Dans le détail, Exail a été sélectionné en Espagne pour équiper les nouveaux drones tactiques aériens SIRTAP d'Airbus avec son système de navigation de dernière génération ultra compact UmiX 40.

Genfit

La société biopharmaceutique annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

LDC

Le chiffre d'affaires annuel de LDC sur l'exercice 2024-2025 s'élève à 6,323 milliards d'euros en hausse de 2% par rapport à l'exercice 2023-2024. A périmètre identique et taux de change constants, il a baissé de 1,6% avec des volumes commercialisés en hausse de 4,5%. La hausse du niveau d'activité portée par les récentes acquisitions et la consommation de volaille associée à la discipline financière du groupe permettent à LDC d'afficher un niveau d'Ebitda à 512,6 millions d'euros (8,1% des revenus) contre 550,2 millions d'euros en 2023-2024.

Mauna Kea

Mauna Kea Technologies a fait un point d'étape sur la procédure de sauvegarde ouverte le 31 mars dernier et sur certaines avancées. Depuis cette date, le spécialiste des dispositifs médicaux, notamment dans l'endomicroscopie, a initié des échanges constructifs avec ses partenaires financiers, dans le but d'identifier les meilleures options pour assurer une solution durable à la situation actuelle.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics annonce une collaboration stratégique avec la société Inside Therapeutics et le laboratoire MiNT (Université d'Angers). L'objectif de cette alliance est de développer des thérapies à base d'ARNm et accélérer le développement des nano-médicaments. Dans le cadre de l'appel à projets collaboratifs " I-Démo régionalisé ", OSE Immunotherapeutics a bénéficié d'un financement non dilutif de 1,3 million d'euro dans le cadre du plan " France 2030 ", opéré par Bpifrance pour l'État et la Région Pays de la Loire.

Publicis

Publicis annonce l'acquisition de Captiv8, la plateforme d'influence marketing la plus performante au monde. Elle rassemble un réseau de 15 millions de créateurs de contenus, réunissant 95 % des influenceurs de plus de 5.000 abonnés. Grâce à sa technologie propriétaire basée sur l'IA et à ses solutions en " social commerce ", Captiv8 permet aux marques de centraliser, piloter et mesurer leurs stratégies d'influence, tout en s'appuyant sur des créateurs pour accélérer les ventes à grande échelle.

Reworld Media

Le groupe de médias Reworld Media a fait état d'un chiffre d'affaires au premier trimestre 2025 en recul de 5,2% à 122,5 millions d'euros "dans un environnement publicitaire peu dynamique" et sur fond "d'incertitudes géopolitiques persistantes". Le pôle BtoB a enregistré un chiffre d'affaires de 70,7 millions d'euros, en recul de 4,8% alors que le pôle BtoC a publié un chiffre d'affaires de 51,8 millions d'euros, en baisse de 5,6%. La société a réalisé sur la période 37% de son activité à l'international.

Vinci

Cobra IS, filiale de Vinci, annonce la cession de sa participation de 50% dans la société brésilienne Mantiqueira Transmissora, titulaire du partenariat public-privé (PPP) de la ligne à haute tension éponyme. L'acquéreur est le fonds d'infrastructures canadien Brookfield, qui portera ainsi sa détention dans la société à 100%. Le montant de la cession s'élève à environ 130 millions d'euros. Longue de 1 200 km, cette ligne comporte 18 sous-stations et traverse 50 municipalités de l'État du Minas Gerais.