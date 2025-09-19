 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Genfit, Intrasense, Genoway : l'agenda société France de lundi-
information fournie par AOF 19/09/2025 à 18:06

(AOF) - Genfit

La société biopharmaceutique annoncera ses résultats du premier semestre

Genoway

La société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique

HDF

Le fabricant de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène précisera ses résultats du premier semestre.

Intrasense

Le spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale signalera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

GENFIT
3,6140 EUR Euronext Paris -1,09%
GENOWAY
2,8600 EUR Euronext Paris +1,06%
HYDROGENE DE FRANCE
4,8200 EUR Euronext Paris +2,55%
INTRASENSE
0,2950 EUR Euronext Paris +1,72%
