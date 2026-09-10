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Genfit et Inventiva intègrent le SBF 120, exclusion d'Interparfums et Verallia
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 18:34
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Euronext a annoncé jeudi l'inclusion de Genfit GNFT.PA et Inventiva IVAA.PA dans l'indice SBF 120 .SBF120 et l'exclusion d'Interparfums

IPAR.PA et Verallia VRLA.PA .

Il n’y a pas eu de changement dans la composition du CAC 40

.FCHI , ajoute l’opérateur boursier dans un communiqué.

Ces changements seront effectifs à compter du lundi 21 septembre 2026, précise le communiqué d'Euronext.

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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