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Genfit et Inventiva intègrent le SBF 120, exclusion d'Interparfums et Verallia
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 18:45
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La bourse Euronext à Paris

La bourse Euronext à Paris

Euronext ​a annoncé jeudi l'inclusion de ​Genfit et ​Inventiva dans ⁠l'indice SBF ‌120 et l'exclusion d'Interparfums et ​Verallia.

Il ‌n’y ⁠a pas eu de changement ⁠dans ‌la composition ⁠du ‌CAC ⁠40, ajoute l’opérateur boursier ⁠dans ‌un communiqué.

Ces ​changements ‌seront effectifs à compter ​du lundi ⁠21 septembre 2026, précise le communiqué d'Euronext.

(Rédigé par Coralie ​Lamarque)

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