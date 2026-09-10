Genfit et Inventiva intègrent le SBF 120, exclusion d'Interparfums et Verallia

La bourse Euronext à Paris
Euronext a annoncé jeudi l'inclusion de Genfit et Inventiva dans l'indice SBF 120 et l'exclusion d'Interparfums et Verallia.
Il n’y a pas eu de changement dans la composition du CAC 40, ajoute l’opérateur boursier dans un communiqué.
Ces changements seront effectifs à compter du lundi 21 septembre 2026, précise le communiqué d'Euronext.
(Rédigé par Coralie Lamarque)
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