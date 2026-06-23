Genfit dévoile des résultats prometteurs

La biopharmaceutique lilloise valide la Phase 1b de son candidat-médicament GNS561 contre un cancer rare du foie et confirme le lancement de la Phase 2 fin 2026.

La société a annoncé mardi des résultats préliminaires positifs pour l'essai de Phase 1b testant sa molécule GNS561, en combinaison avec le Trametinib, chez des patients atteints de cholangiocarcinome (un cancer agressif des voies biliaires) lourdement prétraités.

L'étude, menée sur 19 patients, a validé un profil de sécurité et de tolérabilité favorable, sans aucune toxicité limitant la dose. Sur le plan de l'efficacité, des signes précoces d'activité antitumorale ont été observés : environ la moitié des patients ont atteint un statut de maladie stable dès la sixième semaine.

Ces données cliniques réduisent le profil de risque du programme et ouvrent la voie à une extension de l'étude vers des doses plus élevées pour maximiser le potentiel de la molécule.

Genfit confirme que la dose recommandée et le design de la Phase 2 seront finalisés cet été, maintenant inchangé le calendrier de lancement de la Phase 2 pour le second semestre 2026.