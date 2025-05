Genfit: déblocage d'un paiement d'étape sur Iqirvo information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 07:45









(CercleFinance.com) - Genfit annonce qu'Iqirvo (nom de marque sous lequel son elafibranor est commercialisé aux Etats-Unis par Ipsen) a obtenu l'approbation du prix et du remboursement en Italie pour le traitement de la cholangite biliaire primitive (PBC).



Cette approbation sur un troisième marché européen majeur (après le Royaume-Uni et l'Allemagne) débloque un nouveau paiement d'étape de 26,5 millions d'euros au profit de Genfit, en application de l'accord de licence et de collaboration avec Ipsen.



La société biopharmaceutique précise que ce versement contribuera au développement de son portefeuille de candidats médicaments dans l'Acute on-Chronic Liver Failure (ACLF) et dans d'autres maladies graves.





Valeurs associées GENFIT 4,0340 EUR Euronext Paris +5,11%