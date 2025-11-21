Genfit bouge peu après son point d’activité à neuf mois

(AOF) - Sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus de Genfit se sont élevés à 39,2 millions d’euros, contre 59,7 millions d’euros un an plus tôt. Ils ont été quasiment intégralement générés par l’accord de licence et de collaboration signé avec Ipsen (12,6 millions d’euros de redevances sur les ventes mondiales hors Chine d’Iqirvo, et un paiement d’étape de 26,5 millions d’euros suite à l’approbation du prix et du remboursement d’Iqirvo dans trois marchés européens majeurs).
En outre, au 30 septembre, la trésorerie et ses équivalents était à 119 millions d'euros, contre 107,5 millions d'euros trois mois plus tôt. Avec cette somme, la société biopharmaceutique estime pouvoir couvrir ses dépenses opérationnelles et en capital au-delà de la fin de l'année 2028.
Pour Oddo BHF, les prochaines étapes clés sont la publication d'ici à la fin de l'année des données sécurité et de premiers marqueurs d'efficacité de G1090N. Les analystes évoquent également le GNS561 dans le cholangiocarcinome, dont la lecture de la phase 1b est attendue fin 2025.
Dans l'attente de ces données pour G1090N et GNS561, deux produits en cours de développement, Oddo BHF confirme sa recommandation à Surperformance sur le titre Genfit, avec un objectif de cours de 9 euros, soit un potentiel de près de 142% par rapport à la clôture de jeudi.
