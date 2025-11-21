Genfit affiche une trésorerie en hausse sur trois mois
Les revenus de la société biopharmaceutique sur les 9 premiers mois de 2025 se sont établis à 39,2 MEUR, incluant un paiement d'étape de 26,5 MEUR à la suite de l'approbation du prix et du remboursement d'Iqirvo (élafibranor) dans trois marchés européens majeurs.
Par ailleurs Genfit annonce que le retrait volontaire du Nasdaq de ses American Depositary Shares (ADS), est désormais effectif. Les détenteurs d'ADS auront jusqu'au 9 février 2026 pour les restituer en vue de la remise des actions ordinaires sous-jacentes.
