GeNeuro SA obtient l'ouverture d'une procédure de sursis concordataire

Genève, Suisse, le 30 septembre 2024 – 7h00 CEST – GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 – GNRO), société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, annonce que le Tribunal de première instance de Genève a approuvé sa requête de sursis concordataire du 15 juillet 2024, visant à restructurer ses dettes et trouver des solutions pour la continuité de ses activités dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.



Procédure de sursis concordataire



Comme communiqué le 15 juillet 2024, suite aux résultats insatisfaisants de son essai clinique de phase 2 GNC-501, testant le temelimab contre un placebo chez des patients souffrant de syndromes neuropsychiatriques post-COVID-19, et compte tenu du surendettement de la Société, le conseil d'administration de GeNeuro avait conclu qu’il était nécessaire, en application du droit suisse applicable, de notifier le surendettement auprès du tribunal suisse compétent et demander à ce dernier d’ouvrir une procédure de sursis concordataire permettant la restructuration de ses dettes et le développement de solutions pour assainir la situation de la Société. Suite à l’audience qui s’est tenue le 12 septembre 2024, le Tribunal de Première Instance de Genève a rendu le 26 septembre 2024 un jugement déclaratif de l’ouverture d’une procédure de sursis concordataire provisoire pour une durée de 4 mois, jusqu’au 27 janvier 2025, avec nomination d’un commissaire.