Geneuro: présentation de nouvelles données du Temelimab

(CercleFinance.com) - GeNeuro annonce que de nouvelles découvertes sur l'effet anti-neurodégénératif du Temelimab dans un modèle de SEP ont été présentées sous forme de poster lors du Congrès 2024 du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS) à Copenhague, au Danemark.



Les nouvelles données présentées démontrent que le Temelimab répare les effets médiés par HERV-W ENV chez les souris exprimant la protéine d'enveloppe HERV-W ENV.



'Lorsque les animaux transgéniques sont traités avec un anticorps anti HERV-W ENV (mAb ENV01, l'équivalent du Temelimab chez la souris), la démyélinisation, la neurodégénérescence ainsi que la polarisation microgliale et astrogliale sont réparées' indique le groupe.



' Ces résultats valident le mécanisme d'action qui explique les données cliniques prometteuses que GeNeuro a générées concernant les biomarqueurs-clés IRM et liquides de la neurodégénérescence chez plus de 300 patients atteints de SEP. Malgré les circonstances difficiles auxquelles la société est actuellement confrontée, nous restons déterminés à conclure des partenariats pour poursuivre le développement du Temelimab dans la SEP, en mettant l'accent sur la progression de la maladie - le principal besoin médical non satisfait dans la SEP aujourd'hui. ' a déclaré Jesús Martin Garcia, PDG de GeNeuro.





