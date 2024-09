GeNeuro - Présentation de nouvelles données au congrès ECTRIMS 2025 à Copenhague montrant la réparation des effets neurodégénératifs de HERV-W par le Temelimab dans un modèle de SEP

Genève, Suisse, 19 septembre 2024 - 18h30 CEST - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique dont l'objectif est de s'attaquer aux facteurs de progression des maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), annonce aujourd'hui que de nouvelles découvertes sur l'effet anti-neurodégénératif du Temelimab dans un modèle de SEP ont été présentées sous forme de poster lors du Congrès 2024 du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS) à Copenhague, au Danemark. La présentation a été faite par le Dr Joel Gruchot du groupe du Prof. Patrick Küry au département de neurologie de l'Université Heinrich-Heine de Düsseldorf, en Allemagne, en collaboration avec le département de neurologie de l'Université de Berne, en Suisse, et l'Institut de pharmacologie et de toxicologie de l'Université de Zürich, en Suisse.