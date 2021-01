GeNeuro : position de trésorerie au 31 décembre 2020, point sur les développements et perspectives pour 2021



? Position de trésorerie nette de 6,8 millions d'euros au 31 décembre 2020 et visibilité financière jusqu'au T2 2022



? Essai clinique de Phase 2 avec le temelimab dans la sclérose en plaques en collaboration avec le Karolinska Institutet et l'Academic Specialist Center (ASC) de Stockholm :

- fin du recrutement prévu pour février 2021

- premiers résultats désormais attendus au T1 2022



Genève, Suisse, le 11 janvier 2021 - 7h30 CET - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies neurodégénératives et les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques (SEP), annonce ce jour sa position de trésorerie au 31 décembre 2020 et fait le point sur ses développements ainsi que sur ses perspectives pour 2021.