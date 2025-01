GeNeuro obtient une prolongation de son sursis concordataire provisoire

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'extension accordée le 27 janvier 2025 permettra à GeNeuro de poursuivre ses efforts pour "évaluer toutes les options possibles, y compris la recapitalisation, l'avancement et/ou la monétisation de ses actifs thérapeutiques en développement, et la négociation d'accords avec ses créanciers".

(AOF) - GeNeuro (+14,46% à 0,19 euro) bondit alors que le Tribunal de première instance de Genève a prolongé le sursis concordataire provisoire qui lui a été accordé en septembre 2024. Cette société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes précise que le sursis concordataire a été prolongé de quatre mois, jusqu’au 27 mai 2025, sous la supervision du Commissaire au sursis nommé par le Tribunal. Cette procédure lui permet d'être "protégée contre les actions des créanciers".

