GeNeuro - Modalités de mise à disposition des informations relatives à l’assemblée générale des actionnaires du 12 juin 2024

Genève, Suisse, le 29 mai 2024 – 19h00 CEST – GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences neuropsychiatriques sévères du COVID-19 (PASC, post-COVID ou COVID long), informe ses actionnaires que son assemblée générale se tiendra le mercredi 12 juin 2024 à 14h00 en son siège social, situé 3 chemin du Pré-Fleuri, 1228 Plan-les-Ouates, à Genève en Suisse.



La convocation de l’assemblée générale comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires a été publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce le 23 mai 2024.



Les documents et renseignements préparatoires relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site internet de la société : www.geneuro.com (Rubrique : Investisseurs/Documents/Assemblée Générale).



Il est par ailleurs possible de consulter la documentation au siège de la Société, chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates. Chaque actionnaire peut en outre demander qu’un exemplaire de ces documents lui soit envoyé.