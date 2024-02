GeNeuro - Lancement d'une offre avec engagement de souscription d'actionnaires existants et position de trésorerie au 31 décembre 2023

Trésorerie de 2,8 millions d’euros avec prise en compte du préfinancement du Crédit d’Impôt Recherche pour 1 million d’euros mis en place début janvier 2024



Augmentation de capital destinée à financer la fin de l’étude clinique Post-COVID de Phase 2, dont les résultats sont attendus en juin 2024, et prolonger la visibilité financière de la Société



Offre d’un montant indicatif de 5 millions d’euros composée d’un placement privé réservé à des investisseurs spécialisés et stratégiques et d’une offre au public destinée aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid uniquement en France