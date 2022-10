GeNeuro : l’Academic Specialist Center du Karolinska Institutet présentera les résultats de l’essai clinique de Phase 2 ProTEct-MS de GeNeuro avec temelimab à l’ECTRIMS 2022

Genève, Suisse, le 25 octobre 2022 – 07h30 CEST– GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences graves du COVID-19, (PASC, post-COVID ou COVID long), annonce la présentation des données de phase IIb sur la sécurité et l'efficacité du temelimab de son étude ProTEct-MS lors du 38e congrès du Comité Européen pour le Traitement et la Recherche sur la Sclérose en Plaques (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis – ECTRIMS) à Amsterdam, aux Pays-Bas.