GeNeuro : information financière et point d'activité du 3ème trimestre 2020



o Essai clinique ProTEct-MS du temelimab présenté à MSVirtual2020

o Solidité de la situation financière et forte visibilité :

o Position de trésorerie nette de 8,6 millions d'euros, absence d'endettement

o Financement des activités assuré jusqu'à mi-2022



Geneva, Suisse, le 19 octobre 2020 - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies autoimmunes, notamment la sclérose en plaques (SEP), annonce ce jour ses résultats pour le troisième trimestre 2020 et fait le point sur ses développements.