GeNeuro : information financière et point d'activité du 1er trimestre 2020

- Solidité de la situation financière et forte visibilité :

*Position de trésorerie nette de 11,8 millions d'euros suite à l'augmentation de capital de janvier 2020

*Aucun endettement

*Financement des activités de la Société jusqu'à mi-2022

- Report temporaire de la nouvelle étude clinique avec temelimab dans la sclérose en plaques (SEP) en raison du COVID-19 ; résultats toujours attendus pour 2021

- Nomination du Dr. David Leppert, expert en SEP, comme Directeur Médical le 1er mai 2020



GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques (SEP), annonce ce jour ses résultats pour le premier trimestre 2020 et fait le point sur ses développements.