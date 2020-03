GeNeuro fait le point sur l'essai clinique de phase 2 dans la sclérose en plaques



Genève, Suisse, le 19 mars 2020 - 07h30 CET - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements ciblant des facteurs clés dans la progression des maladies neurodégénératives et des maladies auto-immunes, annonce aujourd'hui le report temporaire de son essai clinique de phase 2 avec temelimab dans la sclérose en plaques (SEP), avec des chercheurs et cliniciens de l'Academic Specialist Center du Karolinska Institutet, à Stockholm, Suède, afin de donner la priorité aux ressources de santé dans la lutte contre le COVID-19 et réduire le risque pour les patients atteints de SEP.