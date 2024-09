Geneuro en forme après des résultats positifs contre la sclérose en plaques

(AOF) - Geneuro (+28,92% à 0,084 euro) bondit après avoir annoncé la présentation de nouvelles données sur l'effet anti-neurodégénératif du Temelimab dans un modèle de SEP (sclérose en plaques) lors du Congrès 2024 du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la SEP (ECTRIMS) à Copenhague, au Danemark. Sur la base de ces résultats, le produit est suggéré pour traiter les conséquences des processus neurodégénératifs latents.

Lorsque les animaux transgéniques sont traités avec un anticorps anti HERV-W ENV (l'équivalent du Temelimab chez la souris), la démyélinisation, la neurodégénérescence ainsi que la polarisation microgliale et astrogliale sont réparées.

" Malgré les circonstances difficiles auxquelles la société est actuellement confrontée, nous restons déterminés à conclure des partenariats pour poursuivre le développement du Temelimab dans la SEP, en mettant l'accent sur la progression de la maladie - le principal besoin médical non satisfait dans la SEP aujourd'hui ", annonce Jesús Martin Garcia, PDG de GeNeuro.

