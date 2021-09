GeNeuro annonce ses résultats du 1er semestre 2021 et fait le point sur ses développements

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : geneuro@newcap.eu



GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 — GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies neurologiques et les maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques (SEP), annonce aujourd’hui ses résultats semestriels pour la période close le 30 juin 2021 et fait le point sur ses développements.



Le 29 septembre 2021, le Conseil d’administration de GeNeuro a examiné et approuvé les états financiers pour la période de six mois, close le 30 juin 2021. Les commissaires aux comptes ont examiné les états financiers semestriels consolidés condensés. Le rapport financier semestriel (en anglais) est disponible dans la section Investisseurs du site www.geneuro.com.