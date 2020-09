GeNeuro annonce ses résultats du 1er semestre 2020 et fait le point sur ses développements

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : geneuro@newcap.eu



? Placement privé réussi de 17,5 M€

? Trésorerie de 10,5 M€ au 30 juin 2020

? Couverture des besoins liés au financement de l'ensemble des activités jusqu'à mi-2022

? Lancement de l'essai clinique de Phase 2 du temelimab dans la sclérose en plaques au Academic Specialist Center (ASC) du Karolinska Institutet, à Stockholm

? Renforcement de l'équipe de directtion avec les nominations du Prof. David Leppert comme Directeur médical et du Dr. Jean-François Arrighi comme Directeur du développement





GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 -- GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies neurologiques et les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques (SEP), annonce aujourd'hui ses résultats semestriels pour la période close le 30 juin 2020 et fait le point sur ses développements.