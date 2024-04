GeNeuro annonce ses résultats annuels 2023 et fait le point sur ses développements

 Essai clinique de phase 2 avec temelimab dans les syndromes neuropsychiatriques Post-COVID (GNC-501) :

o Recrutement achevé en novembre 2023 ;

o Résultats préliminaires attendus pour fin juin 2024.



 Position de trésorerie de 2,8 millions d'euros au 31 décembre 2023, incluant le pré-financement de 1 million d’euros du Crédit d’Impôt Recherche reçu en janvier 2024



 Visibilité financière jusqu'au troisième trimestre 2024 en incluant l’augmentation de capital de 5 millions d’euros réalisée au T1 2024



Genève, Suisse, le 30 avril 2024 - 18h30 CEST - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences neuropsychiatriques sévères du COVID-19 (PASC, post-COVID ou COVID long), annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 et fait le point sur ses développements.